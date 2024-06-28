На Хмельниччині судитимуть членів ОЗГ, які підробляли одяг відомих спортивних брендів

Слідчі ГУНП в Хмельницькій області завершили розслідування і передали матеріали до суду. Тепер п’ятьом членам групи доведеться відповідати перед судом за незаконне використання товарних знаків відомих світових брендів спортивного одягу.

Злочинну групу організував 33-річний уродженець Туреччини, який тривалий час мешкає у Хмельницькому. Чоловік разом з іншими учасниками групи налагодив виробництво та продаж текстильних товарів, незаконно використовуючи при цьому логотипи відомих світових виробників спортивного одягу, представники яких, виявивши підробку, поскаржилися до поліції на порушення їхнього авторського права.

На пошиту у підпільних цехах продукцію зловмисники пришивали впізнавані логотипи та реалізовували підробки через посередників, а також у групах відомих месенджерів за значно нижчою ціною, ніж оригінал.

За результатами проведених експертиз у сфері інтелектуальної власності встановлено суму завданих збитків правовласникам, яка сягає понад 6,3 млн гривень.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року у виробничих та складських приміщеннях, на місцях реалізації та в автомобілях зловмисників правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків. Тоді поліцейські вилучили 2200 одиниць фальсифікованої продукції, фурнітуру, комп’ютерну техніку, чорнові записи тощо.

Наразі слідчі вже завершили розслідування за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ. Обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Заходи з викриття діяльності ОЗГ проводились за участі кіберполіцейських.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області