На Хмельниччині судитимуть членів шахрайської ОЗГ, які завдали потерпілим збитків на суму близько ₴4 млн.

П’ятеро членів організованої злочинної групи розробили схему, за якою «продавали» неіснуючу сільськогосподарську техніку на популярних інтернет-платформах.

Нагадаємо, у березні цього року оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили шахрайську ОЗГ, члени якої ошукували громадян з різних областей. Заходи проводились за оперативної підтримки УСБУ, департаменту кіберполіції та допомоги поліцейських з Івано-Франківської області та м. Києва.

Упродовж лютого-червня 2023-го року члени ОЗГ ошукали громадян майже на 4 млн грн.

Для пошуку клієнтів шахраї публікували оголошення на популярних інтернет-платформах. Щоб у потенційних покупців не виникало підозр, з ними укладали договори, а кошти потерпілі перераховували на рахунки фірм. Щоправда, і договори, і фірми були фіктивними. Або ж просто отримували завдаток і не відправляли товар.

У списку потерпілих були мешканці майже всіх областей України.

Наразі слідчі поліції вже завершили досудове розслідування за ч.ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти щодо членів організованої злочинної групи вже скеровано до суду. Подібні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області