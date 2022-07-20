На Хмельниччині судитимуть домашнього насильника, який намагався підкупити поліцейських

23 червня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про домашнє насилля. Прибувши на місце події, група реагування патрульної поліції склала на 43-річного чоловіка протокол за вчинення психологічного насилля стосовно своєї дружини.

Наступного дня правопорушник прийшов до відділення поліції. Побачивши поліцейських, які напередодні приїжджали на виклик, почав пропонувати їм неправомірну вигоду з метою уникнення адміністративної відповідальності і залишив в автомобілі гроші. Правоохоронці одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала надання хабаря.

Наразі слідчі вже завершили досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України і за процесуального керівництва прокуратури спрямували обвинувальний акт на розгляд суду. Санкція статті передбачає декілька альтернативних видів покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі на термін до 4 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області