На Хмельниччині судитимуть домашнього насильника, який порушив заборону суду наближатися до колишньої дружини

За невиконання обмежувального припису 42-річному чоловіку може загрожувати до шести місяців арешту або до двох років обмеження волі.

Протягом року 42-річний місцевий житель систематично вчиняв психологічне насилля відносно своєї 44-річної колишньої дружини. Працівники поліції склали на правопорушника понад 10 адміністративних протоколів за вчинення домашнього насилля, та кривдник продовжував навідуватись до помешкання колишньої дружини, переслідувати її на вулиці та вчиняти сварки.

Зрештою судом було винесено рішення про видачу обмежувального припису строком на шість місяців, згідно якого чоловіку заборонялось наближатися ближче 500 метрів до місця проживання та місця роботи потерпілої, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею. Однак правопорушник знехтував обмеженням суду і неодноразово приходив до колишньої дружини додому та на роботу.

Дізнавачі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 390-1 (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські завершили досудове розслідування. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області