На Хмельниччині судитимуть двох чоловіків, які вимагали у кам’янчанина $6 тис. неіснуючого боргу
Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів м. Кам’янець-Подільський за фактом вимагання в умовах воєнного стану та незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України).
Протягом двох років з надуманих підстав, шляхом погроз, застосуванням сили та обіцянок фізичної розправи, чоловіки вимагали у свого земляка 6 тис доларів США.
Окрім того, в рахунок «боргу», потерпілий віддав одному із зловмисників свій автомобіль.
Вимагачів затримано при передачі частини коштів та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.
«Рекетирам» загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників ДВБ НП України.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet