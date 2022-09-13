На Хмельниччині судитимуть двох чоловіків, які вимагали у кам’янчанина $6 тис. неіснуючого боргу

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів м. Кам’янець-Подільський за фактом вимагання в умовах воєнного стану та незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України).

Протягом двох років з надуманих підстав, шляхом погроз, застосуванням сили та обіцянок фізичної розправи, чоловіки вимагали у свого земляка 6 тис доларів США.

Окрім того, в рахунок «боргу», потерпілий віддав одному із зловмисників свій автомобіль.

Вимагачів затримано при передачі частини коштів та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

«Рекетирам» загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників ДВБ НП України.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури