На Хмельниччині судитимуть працівницю пошти, яка привласнила сплачені за комуналку кошти селян

Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно начальниці відділу поштового зв’язку одного із сіл Хмельницького району за фактом привласнення чужого майна (ч. ч. 2-4 ст. 191 КК України).

Встановлено, що жителі одного із сіл Хмельницького району на пошті сплачували комунальні послуги, але згодом виявили, що у них є заборгованості.



Як з’ясувалось, 48-річна працівниця поштового відділення привласнювала гроші місцевих жителів, призначені для оплати комунальних послуг.

Аби приховати протиправні дії, правопорушниця не передавала повідомлення «боржникам», які надходили на пошту. І лише після того, як поштове відділення закрили, люди дізналися про реальний стан своїх рахунків. Серед потерпілих — близько 40 місцевих жителів. Загалом, користуючись своїм службовим становищем, жінка привласнила близько 55 тисяч гривень.

Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури