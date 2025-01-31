На Хмельниччині судитимуть учасників ОЗГ, які незаконно рубали столітні дуби під «кришуванням» правоохоронця

Прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 8 учасників організованої злочинної групи, яку покривав правоохоронець.

Усі фігуранти справи обвинувачуються у незаконній порубці дерев у лісах, вчинених повторно, організованою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України), а правоохоронець та два посадовці комунального підприємства – також у зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що з метою одержання прибутку директор та заступник одного з комунальних підприємств ще з кількома спільниками налагодили бізнес з нелегальної порубки дубів для подальшого збуту.

Замість того, щоб забезпечити збереження лісового фонду від незаконних посягань, посадовці власноруч організували незаконну вирубку дерев на ввіреній їм території.

До своїх оборудок змовники залучили ще кількох спільників, серед яких і співробітник одного з органів правопорядку, який забезпечував прикриття протиправної діяльності, безперешкодне переміщення деревини, а також мав би впливати на підлеглих, які могли виявити та зафіксувати вказане правопорушення.

Фігуранти вирубували столітні дуби, які високо оцінюються на ринку, розкряжовували їх, завантажували у вантажні автомобілі та реалізовували довіреним особам.

Своєю незаконною діяльністю спільники завдали збитків державі на суму понад 3 млн 300 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу співробітників Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури