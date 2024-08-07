На Хмельниччині судитимуть в’язня, який забив до смерті іншого засудженого

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно в’язня Шепетівської виправної колонії за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Злочин чоловік вчинив у травні цього року у Шепетівській виправній колонії.

Встановлено, що між двома засудженими виникла сварка. Під час суперечки обвинувачений наніс іншому ув’язненому численні удари дерев’яною палкою по кінцівках та голові.

Потерпілий отримав важкі травми. Його госпіталізували до лікарні, що знаходиться на території колонії, але згодом він помер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури