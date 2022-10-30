На Хмельниччині судитимуть водія, який у стані сп’яніння на смерть збив пішохода і зник з місця події

Обвинувальний акт стосовно зловмисника вже скерували на розгляд суду. Йому доведеться відповідати за двома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 30 червня цього року близько 20.00 години по вулиці Боженка в смт Понінка на Полонщині.

39-річний водій автомобіля «Шкода Октавія» допустив наїзд на 40-річного місцевого жителя, після чого зник з місця події. Потерпілий від отриманих травм загинув.

Після отримання повідомлення про подію керівництвом поліції на території району було введено план «Перехват». За деякий час поліцейські розшукали і затримали зловмисника в м. Полонному. Перевірка показала, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування. Сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникові доведеться відповідати за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці ). За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області