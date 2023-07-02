На Хмельниччині судитимуть водя, який у стані сп’яніння на смерть збив пішохода і втік з місця ДТП

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня близько 22:50 години в м. Городок по вулиці Гончара. 28-річний місцевий житель, у стані сп’яніння керуючи мікроавтобусом «Рено Трафік», скоїв наїзд на 54-річного чоловіка. Від отриманих травм останній загинув.

Зловмисник зник з місця вчинення ДТП, проте поліцейські оперативно встановили його за допомогою камер відеонагляду. Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області закінчили досудове розслідування вказаної події. Обвинувальний акт відносно водія за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України скерований до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області