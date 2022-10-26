На Хмельниччині судитимуть винуватця ДТП, у якій загинув 17-річний юнак

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 червня цього року близько 20:00 години на автодорозі «Красилів — Старокостянтинів — Антоніни».

Відбулось зіткнення між автомобілем «ВАЗ 21099» з причепом під керуванням 46-річного жителя с. Дружне та мопедом «Форте».

У результаті ДТП один із мопедистів, 17-річний житель Красилівської тергромади, від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Ще один 22-річний мопедист отримав тілесні ушкодження.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України вже скеровано до суду. Згідно санкції статті водієві «ВАЗу» може загрожувати від 3 до 8 років ув’язнення.

ГУ Національної поліції в Сумській області