На Хмельниччині вантажівка збила на смерть 8-річного велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 2 листопада, близько 14:10 години в селищі Летичів на перехресті вулиць Юрія Савицького та Свободи.

23-річний житель Вінницької області, керуючи вантажівкою «DAF», скоїв наїзд на 8-річного хлопчика, який рухався на велосипеді.

У результаті ДТП дитина від отриманих травм загинула на місці події.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області