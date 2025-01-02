На Хмельниччині вкотре засуджено рецидивіста, який викинув собаку з вікна 9-го поверху

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького судом визнано винним 45-річного жителя обласного центру у хуліганстві та жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 299 КК України). Його засуджено до 4 років позбавлення волі.

Події мали місце у липні минулого року. Прихистивши французького бульдога, мешканець багатоповерхівки в обласному центрі викинув собаку із вікна свого помешкання на 9 поверсі. Як наслідок, тварина отримала важкі травми та загинула.

Окрім того, у серпні він викинув з балкону каміння, пошкодивши припарковане біля під’їзду авто одного з мешканців будинку. Усі свої дії супроводжував лайкою до сусідів.

Це вже восьма судимість обвинуваченого.

До вироку суду він перебував під вартою.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури