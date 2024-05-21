На Хмельниччині власника товариства, який обвинувачується у злочинах проти нацбезпеки, зобов’язали повернути землю вартістю понад ₴1 млрд.

Волочиська окружна прокуратура Хмельницької області у судовому порядку повернула у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 300 га. Їх вартість становить понад 1 млрд 11 млн грн.

Встановлено, що одне із приватних підприємств Волочиська, яким володіє обвинувачений у злочинах проти нацбезпеки України, незаконно отримало землю у користування для ведення підсобного сільського господарства.

Підставою звернення до суду стало те, що органи місцевого самоврядування не приймали рішення про передачу землі у постійне користування, а державні акти – не видавались. Відтак підприємство не могло набути цього права у встановленому законодавством порядку.

Прокуратура відреагувала на порушення та пред’явила до суду позови про зобов’язання повернути ділянки законному власникові – Волочиській міській раді.

Позовні вимоги судом задоволено у повному обсязі.

Офіс Генпрокурора