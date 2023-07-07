На Хмельниччині водій на «Volkswagen» збив на смерть дорожнього робітника

Аварія сталась вчора, 6 липня, близько 11:35 години на автодорозі «Стрий — Ізварине», поблизу с. Голосків.

Попередньо встановлено, що 66-річний житель м. Кам’янець-Подільського, керуючи автомобілем «Volkswagen Transporter», не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 67-річного жителя с. Копачівка, який виконував дорожні роботи.

Внаслідок ДТП дорожній робітник від отриманих травм загинув на місці події.

Поліцейські затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють всі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області