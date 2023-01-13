На Хмельниччині викрито чоловіка, який вимагав у односельця неіснуючий борг

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури на вимаганні 500 доларів США викрито жителя Волочиська.

Протягом декількох місяців з надуманих підстав, шляхом погроз та обіцянок фізичної розправи, 51-річний чоловік вимагав у свого земляка кошти за те, що той нібито користувався та пошкодив його автомобіль.

Вимагача затримано при передачі частини коштів у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта правоохоронцями виявлено та вилучено 2 мобільних телефони, грошові кошти в сумі 8000 грн, банківські картки, автомобіль марки «ВАЗ 2170».

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання затриманій особі запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників управління карного розшуку ГУНП в області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури