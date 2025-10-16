На Хмельниччині виявлено ₴22 млн збитків на бюджетних закупівлях у сфері освіти й медицини

На Хмельниччині аудитори виявили понад 22 млн грн збитків під час 13 перевірок закупівель, здійснених за рахунок 156 млн грн субвенцій із державного бюджету.

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби перевірили виконання договорів, укладених торік розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у сферах освіти та охорони здоров’я.

Порушень не виявили лише у двох закупівлях — щодо шкільних автобусів та обладнання для укриттів. Виявлені ж порушення, пов’язані із завищенням вартості робіт і обладнання або обсягу робіт, вже усунуті. Матеріали чотирьох перевірок з порушеннями на мільйони гривень правоохоронці долучили до кримінальних проваджень.

Зокрема, перевірки охопили:

57,3 млн грн на облаштування харчоблоків у громадах Городка, Дунаєвець, Кам’янця-Подільського, Полонного, Волочиська та Білогір’я;

14,2 млн грн на придбання шкільних автобусів;

13,1 млн грн — на будівництво укриттів у Городоцькій громаді;

58 млн грн — на укриття в обласній дитячій лікарні;

5,5 млн грн — на ремонт укриття в Полонській лікарні;

4,5 млн грн — на укриття в Ізяславській громаді;

4 млн грн — на ремонт покрівлі обласного центру контролю хвороб МОЗ.

У семи закупівлях порушення становили від 3 до 21 тисячі гривень, а у чотирьох — збитки сягнули від одного до майже десяти мільйонів гривень. Найбільші порушення зафіксовано у Кам’янець-Подільській, Полонській та Хмельницькій громадах.

Матеріали перевірок закупівель із значними порушеннями (від понад одного мільйона гривень до майже десяти мільйонів гривень) правоохоронні органи долучили до кримінальних проваджень. // Новини. Хмельницький