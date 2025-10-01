На Хмельниччині виявлено нелегальне виробництва пального та забруднення земель

Правоохоронці встановили, що одне з місцевих ТОВ на земельній ділянці неподалік Хмельницького налагодило виробництво палива шляхом низькотемпературного піролізу (напівкоксування) під час утилізації відпрацьованих автомобільних шин, що потягнуло за собою забруднення земель нафтопродуктами та важкими металами.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ та за процесуального керівництва прокуратури викрили факт нелегального виробництва палива в одному із сіл неподалік Хмельницького.

Поліцейські встановили, що місцеве ТОВ без будь-яких дозвільних документів та без сплати акцизного податку організувало виробництво палива під час утилізації відпрацьованих автомобільних шин. Також підприємці організували зберігання та реалізацію виготовленої продукції.

Унаслідок нелегального виробництва промислові та інші відходи потрапили в ґрунт, що завдало шкоди навколишньому середовищу. Зокрема, згідно протоколу вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів, виявлено забрудненість понад норми нафтопродуктами, марганцем, міддю, свинцем та цинком.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вже провели 12 санкціонованих обшуків на місці виробництва та в причетних до цього осіб. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області