На Хмельниччині взяли під варту 28-річного чоловіка, який убив свого вітчима

Слідчі поліції вже оголосили зловмисникові підозру в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася в одній із квартир у м. Полонне вранці 5 липня. До поліції надійшло повідомлення, що помер 67-річний місцевий житель.

За вказаною адресою одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. На місці поліцейські встановили, що пенсіонер помер насильницькою смертю.

Як з’ясувалося, загиблий разом із пасинком розпивали спиртне. Близько 6-ї ранку між ними виникла сутичка. Молодик спочатку побив потерпілого руками і ногами, а потім задушив.

Поліцейські затримали зловмисника на місці події. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення. На період розслідування суд взяв підозрюваного від варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області