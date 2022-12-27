На Хмельниччині взяли під варту 53-річного чоловіка, якого розшукували за розбійний напад на жінку

Зловмисник завдав тілесні ушкодження господині, яка застала його під час вчинення крадіжки домашньої птиці. Працівники кримінальної поліції затримали підозрюваного аж в Івано-Франківську. За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія сталася 12 грудня в одному із сіл на Ярмолинеччині. Ввечері 53-річний чоловік зайшов на територію домогосподарства, і скориставшись відсутністю сторонніх осіб, проник до пташника, звідки намагався викрасти качок. Та 34-річна господиня дому, яка вийшла на крик птиці, завадила зловмиснику. Чоловік же кинувся на жінку: спочатку вдарив потерпілу кулаком, потім намагався душити, зрештою взяв металевий лом і наніс ним декілька ударів по голові. Після цього зловмисник утік.

Швидку та поліцію викликав чоловік потерпілої, який щойно повернувся додому. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правопорушником виявився житель сусіднього села, який допомагав потерпілій по господарству за окрему платню. 53-річний чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові та тілесні злочини.

Оскільки підозрюваний переховувався, його було оголошено в розшук. Працівники кримінальної поліції оперативно-розшуковими заходами встановили, що зловмисник перебуває в Івано-Франківську. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловіку підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. На час досудового розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області