На Хмельниччині з вини директора та працівника підприємства-підрядника четверо неповнолітніх та дорослий травмувалися внаслідок падіння будпідйомника

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора та працівника рівненського підприємства за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві (ч. 2 ст. 272 КК України).

За даними слідства, підрядна організація виконувала фасадні роботи з утеплення та оздоблення багатоповерхової новобудови. Її директор та відповідальний за охорону праці працівник найняли п’ятьох будівельників, з них четверо – неповнолітні, які після проходження навчальної практики залишилися у фактичних трудових відносинах із фірмою-підрядником.

Роботи проводилися без проведення медоглядів, відповідних інструктажів та навчання з охорони праці.

Обвинувачені усвідомлювали, що висотні роботи є роботами з підвищеною небезпекою і до них забороняється залучати дітей.

Під час виконання будівельних робіт на рівні 8-го поверху будинку через несправність сталося перевертання монтажного ліфта. Внаслідок цього один з робітників випав, інші – травмувалися.

Усіх потерпілих госпіталізували до медичних закладів міста з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури