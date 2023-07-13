На Хмельниччині за фактом неправомірної поведінки поліцейського призначено службове розслідування. Його відсторонено

Про подію поінформовано територіальне управління ДБР, розташоване в м. Хмельницькому.

Ввечері 11 липня на лінію «102» від мешканця смт Стара Синява надійшло повідомлення про неправомірну поведінку працівника поліції, який тимчасово виконував обов’язки начальника сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Хмельницького райуправління поліції.

На місце події відразу виїхали представники управління внутрішньої безпеки і управління головної інспекції та дотримання прав людини ГУНП, які провели першочергову перевірку. Усі зібрані матеріали вже скеровано до територіального управління Державного бюро розслідувань.

Окрім того, за цим фактом начальник ГУНП в Хмельницькій області призначив службове розслідування, висновок якого також буде направлений до ТУ ДБР для надання правової оцінки діям правоохоронця.

На період проведення розслідування поліцейський відсторонений від виконання службових обов’язків.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області