На Хмельниччині за спробу підкупити слідчу судитимуть 40-річного крадія

Чоловік, перебуваючи на іспитовому терміні за вчинення крадіжки, на шлях виправлення не став і вчинив новий злочин. З метою уникнення кримінальної відповідальності зловмисник запропонував слідчій хабар.

Правопорушник у продуктовому магазині із камери схову викрав сумку, яка належала 19-річній дівчині. Працівники поліції за допомогою камер відеоспостереження оперативно встановили особу злодія. Ним виявився житель одного із сіл Старокостянтинівської тергромади, який перебував на іспитовому терміні за вчинення аналогічного злочину.

Під час досудового розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ, аби уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник в службовому кабінеті запропонував слідчій 7500 гривень. Та «залагодити питання» чоловіку не вдалось. Слідча одразу повідомила про подію керівництво. Правопорушника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу поліції №1 (м. Старокостянтинів) завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області