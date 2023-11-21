На Хмельниччині за вбивство та розбій двох чоловіків засуджено до 15 та 13 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винними двох чоловіків в умисному вбивстві та розбої (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Їх засуджено до 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Трагедія сталась у листопаді 2021 року в м. Шепетівка.

При розмові зі знайомим чоловіки дізнались, що матір останнього отримала пенсію.

Перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, обвинувачені змовились та, дочекавшись вечора, увірвались до квартири товариша, аби заволодіти коштами.

Вони сильно побили потерпілого та його співмешканку, вимагаючи сказати де гроші. Не отримавши бажаного, вони декілька разів вдарили господаря оселі ножем в стегно.

Під час скоєння злочину у квартирі перебувала 77-річна матір потерпілого. Проте жінка має серйозні вади зору, тож кривдників не бачила. Вони вдарили стареньку кулаком в обличчя та, погрожуючи ножем, також змушували сказати де заощадження.

Грошей зловмисники так і не знайшли, забрали два мобільних телефони та втекли.

Правоохоронців викликав місцевий мешканець, який почув крики в сусідній квартирі. Після прибуття на виклик екіпаж патрульної поліції виявив в оселі закривавленого потерпілого. Поліцейські викликали швидку, втім під час надання медичної допомоги 50-річний чоловік помер.

Вбивць затримали за лічені години. Ними виявились двоє місцевих жителів, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за грабежі і розбої.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури