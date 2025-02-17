На Хмельниччині за вчинення низки злочинів засуджено кримінального «авторитета»

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винним 38-річного кам’янчанина у крадіжці, встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 289 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

За даними слідства, раніше судимий за вчинення майнових злочинів чоловік здобув у в’язниці авторитетний статус. Тож після виходу з місць позбавлення волі почав активно поширювати свій злочинний вплив на Кам’янеччині. Він особисто визначав осіб, відповідальних за дотримання «злодійських законів», та координував їх діяльність. Будь-який спротив у дотриманні таких «неписаних правил» негайно подавлявся ним особисто або наближеними до нього особами.

Окрім того, злочинець у 2021 році вчинив серію крадіжок.

З гаража місцевого мешканця від викрав майно на суму понад 50 тис грн, а через декілька днів демонтував фари з автомобіля, припаркованого в одному з дворів у Кам’янці-Подільському.

Також у лютому 2022 року зловмисник побив кам’янчанина та викрав його авто.

Рішення може бути оскаржене в апеляції.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури