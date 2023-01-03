На Хмельниччині загинула 20-річна пасажирка авто, які влетіло в електроопору (фото)

Внаслідок отриманих травм на місці аварії загинула 20-річна дівчина, а її 17-річну подругу госпіталізували до місцевої лікарні. Водія автівки правоохоронці затримали.

Поліцейські встановили, що сьогодні, 2 січня, близько першої години ночі на автодорозі у с. Буртин, що на Полонщині, 20-річний водій автомобіля «ВАЗ 2101» допустив зіткнення з електроопорою.

Внаслідок ДТП від отриманих травм одна з пасажирок загинула на місці події. Іншу дівчину медики госпіталізували до травматологічного відділення Полонської лікарні. Наразі її стан задовільний.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження». Водія автомобіля затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває, встановлюються усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області