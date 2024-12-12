На Хмельниччині засуджено чоловіка, який металевим прутом побив свого 12-річного пасинка

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області суд визнав винним чоловіка у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітньому (ч. 1 ст. 121 КК України).

Йому призначено максимальне покарання за інкримінованою статтею – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у січні 2024 року в одному із сіл Кам’янець-Подільського району засуджений під час конфлікту з пасинком почав бити його металевим прутом. 12-річний хлопчик зміг вирватися й вибігти з будинку на вулицю, де проїжджав екіпаж патрульної поліції.

Дитина звернулася до правоохоронців по допомогу. Вони викликали медиків, які доставили хлопчика до лікарні.

Під час огляду лікарі виявили у потерпілого численні переломи та забої різних частин тіла. Завдані травми оцінили як тяжкі.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури