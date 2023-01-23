На Хмельниччині засуджено чоловіка, який зарізав дружину та намагався покінчити з собою

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 46-річного хмельничанина у замаху на вбивство двох людей та в умисному вбивстві (ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Трагедія сталась 7 березня 2020 року в багатоквартирному будинку на одній із вулиць обласного центру.



Очевидці повідомляли, що у під’їзді сталося вбивство, а винуватець хоче вистрибнути з вікна будівлі.

За даними слідства, чоловік на ґрунті ревнощів вбив 38-річну дружину та поранив 36-річного знайомого. Після цього він хотів вистрибнути з восьмого поверху, але правоохоронці вмовили його повернутися в будинок.

Окрім в’язниці, душогуб також сплатить 600 тис грн моральної шкоди потерпілому та сестрі загиблої.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури