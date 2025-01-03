На Хмельниччині засуджено осіб, які організували підпільний цех з виготовлення та збуту фальсифікованого алкоголю

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винними трьох мешканців області у незаконному виготовленні, придбанні та зберіганні з метою збуту алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України).

Одного з них засуджено до 3 років 3 місяців, ще двох – до 3 років 6 місяців позбавлення волі. Враховуючи, що обвинувачені повністю визнали свою вину, їх звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку на 2 роки.

Встановлено, що чоловіки організували підпільний цех із виробництва фальсифікованої горілки на території одного із сіл Хмельницького району. «Фабрику» облаштували у складському приміщенні.

За результатами проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено понад 6 т алкогольної продукції без марок акцизного податку, спирт, транспортні засоби, обладнання, тару та чорнові записи.

Відповідно до висновків експертних досліджень вказані алкогольні напої та спирт не відповідають вимогам ДСТУ. Продаж на території України таких товарів законодавством заборонено.

Усю незаконно виготовлену продукцію, сировину та знаряддя для виготовлення конфісковано.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури