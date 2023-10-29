На Хмельниччині засуджено сумчанина, який видурив у жінки майже мільйон гривень

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького судом визнано винним 39-річного жителя м. Суми у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

У лютому 2019 року невідомий чоловік зателефонував до хмельничанки, представився її сином та повідомив, що скоїв ДТП. Сказав, що задля уникнення кримінальної відповідальності потрібно заплатити чималу суму.

Невдовзі до квартири потерпілої прийшов обвинувачений та представився працівником прокуратури.

Перелякана жінка віддала зловмиснику 27 000 доларів США та 6 000 євро, що на той час становило майже мільйон гривень.

Згодом з’ясувалось, що ніякого ДТП не було, а насправді жінка стала жертвою шахраїв.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури