На Хмельниччині засуджено військового, який застрелив свого командира

Військовослужбовця, який застрелив офіцера, засудили до 12 років позбавлення волі.

Джерело: Хмельницький апеляційний суд/Facebook

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав 36-річного військового винним в умисному вбивстві.

6 лютого цього року молодший сержант прикордонного загону отримав автомат АК-74 та заступив у добовий наряд. Він побачив свого безпосереднього керівника і пішов за ним до офіцерської їдальні. Перед входом вистрелив у нього з автомата, від чого офіцер загинув.

Обвинувачений розповів у суді, що за кілька днів до того начальник побив його і ще одного військовослужбовця. Про те, що сталося, він описав у заяві в прокуратуру, але спочатку хотів це владнати з керівництвом військової частини. Командир пообіцяв все налагодити.

Проте, 5 лютого обвинувачений зустрів свого керівника. Та зустріч його нібито дуже налякала: він каже, що не спав, погано почувався, не міг контролювати вчинки. А на ранок його буцімто почали переслідувати нав’язливі думки, ніби він має вистрелити у свого начальника. Чоловік запевняє, що не хотів вбивати його. Однак, свідки й судово-психіатрична експертиза показали, що військовий усвідомлював, що робить.