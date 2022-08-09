На Хмельниччині засуджено водія, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 37-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, вчинене в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).



Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 грудня минулого року поблизу с. Міцівці Кам’янець-Подільського району.

П’яний водій, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Vito», проявив неуважність та допустив зіткнення з автомобілем «ГАЗ», який рухався попереду в попутному напрямку.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобіль «ГАЗ» перекинувся, водій травмувався, а 55-річна пасажирка загинула на місці події.

Вироком Дунаєвецького районного суду винуватця ДТП засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Окрім того, він сплатить родичам загиблої жінки понад 700 тис грн моральної шкоди.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури