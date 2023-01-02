На Хмельниччині засуджено винуватців ДТП, у якій згоріли четверо людей (фото)

Подія сталась неподалік села Веселівка Красилівської ОТГ у травні 2021 року.



Встановлено, що 44-річний водій фури «DAF», незважаючи на перевантаження автопоїзда, передав кермо 23-літньому хлопцю, який не мав водійського посвідчення відповідної категорії та навичок керування таким автомобілем.

Внаслідок цього він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, якою рухались автомобілі «Opel Combo» та «Mercedes-Benz Sprinter» та допустив зіткнення.

В результаті аварії відбулось загорання. Водії транспортних засобів, які перебували на відведених для них смугах, а також їхні пасажири загинули на місці події.

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури 23-річного хлопця суд визнав винним за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило летальні наслідки) та призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Іншого водія фури засуджено за ст. 287 КК України (допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом) та призначено покарання у виді 2 років обмеження волі.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури