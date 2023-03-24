На Хмельниччині затримали 48-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманому підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася ввечері 21 березня в одній із квартир по вул. Миру в м. Старокостянтинові. Між 41-річною загиблою та її гостем виник конфлікт, в ході якого зловмисник кухонним ножем завдав своїй жертві кілька ударів у шию. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Зловмисник зачинив квартиру ззовні, ключі викинув неподалік від будинку (під час огляду місця події їх знайшли поліцейські), а сам зник.

Наступного дня тіло загиблої виявила її матір, яка і звернулась до поліції.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, експерти та інші спеціалісти. Оглянувши місце події та опитавши коло близьких і знайомих потерпілої, поліцейські вже за кілька годин встановили особу підозрюваного.

Ним виявився 48-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі зловмиснику вже оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області