На Хмельниччині затримали чоловіка, який мало не до смерті побив рідного брата

За скоєне 36-річному підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

24 грудня до місцевого відділку поліції з лікарні надійшло повідомлення, що до них у важкому стані госпіталізовано 41-річного чоловіка.

Правоохоронці, які виїхали на виклик, встановили, що напередодні увечері в одному з приватних будинків у смт Віньківці між двома братами виникла сварка, під час якої 36-річний підозрюваний сильно побив свого родича, після чого пішов спати.

Швидку допомогу викликала мати, яка наступного дня повернулася з роботи і побачила, що сталося. Медики ж у свою чергу повідомили поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловікові підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років ув’язнення. На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області