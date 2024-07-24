На Хмельниччині затримали молодика, який жорстоко побив свою знайому

22-річному зловмиснику слідчі вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Подія сталася 21 липня близько 22:00 години у селищі Лозове. Підозрюваний прийшов додому до своєї 48-річної знайомої, з якою разом перед тим розпивав алкогольні напої. Між ними розпочалася сварка, в ході якої 22-річний чоловік сильно побив господиню, після чого пішов геть.

Поліцію та «швидку» викликала родичка потерпілої. Жінку госпіталізували до реанімації. Лікарі оцінюють її стан як стабільно важкий.

Працівники поліції оперативно розшукали зловмисника і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу поліції № 3 (Летичів) за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловікові підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області