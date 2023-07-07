На Хмельниччині затримали підозрюваного у розбійному нападі та зґвалтуванні неповнолітньої

Слідчі Шепетівського райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу відносно 23-річного чоловіка, який, погрожуючи пістолетом, вчинив розбійний напад та зґвалтував десятикласницю з Шепетівки.

Ввечері 4 липня зловмисник напав на 15-річну дівчину прямо на вулиці. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав 200 гривень, які дівчина мала при собі.

Працівники Шепетівського райуправління поліції оперативно відреагували на вчинення злочину та упродовж доби встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний чоловік, який у скоєному зізнався та видав правоохоронцям стартовий пістолет «SUR 2608 9 мм», яким залякував потерпілу. Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої особи) та ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі внесли клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області