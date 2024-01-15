На Хмельниччині затримали покидька, який металевим прутом побив свого 12-річного пасинка

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень та за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили зловмиснику підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Подія сталась 11 січня близько 20:30 години в одному із сіл Кам’янеччини. Під час чергового конфлікту з сином співмешканки 41-річний чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним хлопчика, завдавши чисельних тілесних ушкоджень. Потерпілий зміг вирватись та вибігти з будинку на вулицю. В цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції, до яких хлопчик звернувся по допомогу. Поліцейські одразу ж викликали медиків, після чого дитину було доставлено до лікарні.

При огляді лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Поліцейські Кам’янець-Подільського райуправління поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили кривднику підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області