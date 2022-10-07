На Хмельниччині затримали шахрая-гастролера, який ошукав пенсіонерку на 11 тисяч доларів

Зловмисником виявився 46-річний одесит, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Він ошукав потерпілу за допомогою стандартної схеми «ваш родич у біді».

Вчора, 5 жовтня, до жительки Старокостянтинова зателефонував невідомий чоловік, і, представившись лікарем, повідомив, що її донька потрапила у ДТП й терміново потрібні гроші на її лікування.

Налякана пенсіонерка погодилася передати гроші і назвала псевдолікарю свою адресу. За деякий час шахрай приїхав до старенької, і вона передала йому вищезазначену суму.

Коли ж потерпіла зрозуміла, що її ошукали, звернулась із заявою до поліції. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, правоохоронці швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився житель м. Одеси, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські знали, в якому приблизно напрямку він рухається, тож вислали орієнтування колегам із Вінниччини, де його і затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі відділу поліції №1 (м. Старокостянтинів) за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області