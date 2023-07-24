На Хмельниччині затримали водія, що спричинив ДТП із чотирма загиблими (фото)

В аварії загинула сім’я з Нетішина: 39-річний чоловік, його 35-річний брат та дружина. Старший 15-річний син помер під час реанімаційних заходів у «швидкій». Молодшого, 8-річного хлопчика, госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 липня, близько 18:00 години на автодорозі поблизу села Берездів, що на Славутчині.

Відбулось зіткнення між автомобілем «Chevrolet Captiva» під керуванням 26-річного жителя м. Нетішин та автомобілем «Ford Kuga», за кермом якого перебував 39-річний нетішинець.

У результаті ДТП водій автомобіля «Ford Kuga», його брат та дружина загинули на місці події. 15-річний старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у «швидкій». Молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні.

Водій та 23-річна пасажирка автомобіля «Chevrolet Captiva» отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Поліцейські затримали водія автомобіля «Chevrolet Captiva» в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в лікарні під вартою.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб» і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном від 5 до 10 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області