На Хмельниччині злочинна група налагодила масове виробництво фальшивих документів

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру злочинній групі у складі трьох осіб за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 3 ст. 28 ч. ч.1, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, 29-річний мешканець Хмельницького разом із двома спільниками обладнали у орендованих приміщеннях підпільну друкарню, у якій виготовляли фальшиві посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України, медичні довідки, які військовозобов’язані могли використати для незаконного перетину держкордону та ухилення від мобілізації.

Встановлено, що підозрювані продавали підробки через Інтернет і мультимедійні платформи, гроші отримували через віртуальні гаманці, а готові документи надсилали поштою.

Орієнтовна кількість однієї партії несправжніх документів сягала від 500 до 1000 одиниць на місяць, а ціна довідки з голографічними захистом – від 8 000 гривень.

Правоохоронці задокументували виробництво декількох сотень фіктивних документів на понад 1,6 млн грн незаконного прибутку.

Наразі вирішується питання про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону