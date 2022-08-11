На Хмельниччині злочинна група підробляла COVID-сертифікати та документи для виїзду за кордон

Як встановили правоохоронці, організував діяльність групи власник місцевої фотостудії, а його спільниками були лікарі та підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Спочатку ділки виготовляли підроблені COVID-сертифікатами та довідки ПЛР-тестів і вносили відповідну інформацію до баз даних. А після повномасштабного вторгнення рф на територію України змінили «профіль» – і налагодили «схему» перетину кордону чоловіками призовного віку, зокрема і виготовлення необхідних для цього документів. За таку «послугу» брали 4500 доларів США з однієї особи.

Припинили діяльність групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління та співробітниками міграційної поліції області.

Учора, 9 серпня, поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали двох фігурантів під час спроби переправлення чотирьох осіб. У зловмисників вилучили 17 500 доларів США та фіктивні документи щодо наявності у «туристів» інвалідності.

Вирішується питання про повідомлення учасникам угруповання підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень можлива додаткова правова кваліфікація дій фігурантів.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України