На Хмельниччині злодія, який забрався до бару, засуджено ще й за ухилення від мобілізації
За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 29-річного жителя м. Полонне у незаконному проникненні до приміщення та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 1 ст. 162, ст. 336 КК України).
Його засуджено до 3 років позбавлення волі.
У серпні минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік проник до місцевого бару з метою «поживитись».
Та справу до кінця довести не зміг, так як в приміщенні спрацювала сигналізація і на місце приїхали правоохоронці.
Того ж дня зловмисника доправили на проходження медичного огляду задля визначення його придатності до військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним, тому чоловіку була вручена повістка. Однак він без поважних причин не з’явився на вказану дату і час до РТЦК та СП.
Засудженого взяли під варту в залі суду.
Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet