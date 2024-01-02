На Хмельниччині злодія, який забрався до бару, засуджено ще й за ухилення від мобілізації

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 29-річного жителя м. Полонне у незаконному проникненні до приміщення та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 1 ст. 162, ст. 336 КК України).

Його засуджено до 3 років позбавлення волі.

У серпні минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік проник до місцевого бару з метою «поживитись».

Та справу до кінця довести не зміг, так як в приміщенні спрацювала сигналізація і на місце приїхали правоохоронці.

Того ж дня зловмисника доправили на проходження медичного огляду задля визначення його придатності до військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним, тому чоловіку була вручена повістка. Однак він без поважних причин не з’явився на вказану дату і час до РТЦК та СП.

Засудженого взяли під варту в залі суду.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури