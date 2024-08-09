На Хмельниччині зловмисник оформлював фіктивну інвалідність для дружини військового за 10 000 доларів

За процесуального керівництва прокурорів Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю військової частини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, 27-річний підозрюваний запропонував знайомому за гроші «вирішити питання» щодо оформлення ІІ групи інвалідності для його матері. Таким чином, його батько, який служить в армії, зможе звільнитись із ЗСУ на законних підставах – для догляду за нібито хворою дружиною.

Встановлено, що для реалізації плану ексвійськовий мав вплинути на членів медико-соціальної експертної комісії однієї із лікарень. Свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів США.

Правоохоронці задокументували отримання ним 3 тисяч доларів США авансу.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону