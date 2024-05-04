На Хмельниччині зловмисник «замінував» одну з установ пенітенціарної служби

За неправдиве повідомлення про замінування підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.

У Хмельницькому районі кіберполіцейські разом зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області та за процесуального керівництва прокуратури викрили місцевого жителя, який надсилав електронні повідомлення з погрозами влаштувати вибух в одній з установ пенітенціарної служби.

За протоколом усі екстрені служби відреагували на повідомлення і здійснили повну перевірку об’єкта. Проте жодних небезпечних предметів не виявили.

Під час розслідування кіберполіцейські встановили log-файли клієнта соціальної мережі, з використанням яких здійснювалось надсилання повідомлення про неправдиве мінування.

Далі поліцейські провели вдома у псевдомінера обшук та вилучили комп’ютерну техніку, з якої він надсилав неправдиве повідомлення.

Наразі слідчі ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили чоловікові підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.

Досудове розслідування триває. Також кіберполіцейські перевіряють причетність фігуранта до розсилки інших завідомо неправдивих повідомлень про мінування об’єктів на території нашої держави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області