На Хмельниччині зловмисник «замінував» одну з установ пенітенціарної служби
За неправдиве повідомлення про замінування підозрюваному загрожує до 6 років ув’язнення.
У Хмельницькому районі кіберполіцейські разом зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області та за процесуального керівництва прокуратури викрили місцевого жителя, який надсилав електронні повідомлення з погрозами влаштувати вибух в одній з установ пенітенціарної служби.
За протоколом усі екстрені служби відреагували на повідомлення і здійснили повну перевірку об’єкта. Проте жодних небезпечних предметів не виявили.
Під час розслідування кіберполіцейські встановили log-файли клієнта соціальної мережі, з використанням яких здійснювалось надсилання повідомлення про неправдиве мінування.
Далі поліцейські провели вдома у псевдомінера обшук та вилучили комп’ютерну техніку, з якої він надсилав неправдиве повідомлення.
Наразі слідчі ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили чоловікові підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.
Досудове розслідування триває. Також кіберполіцейські перевіряють причетність фігуранта до розсилки інших завідомо неправдивих повідомлень про мінування об’єктів на території нашої держави.
Сектор комунікації поліції Хмельницької області