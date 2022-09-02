На Хустщині поліцейські затримали зловмисника, який вдарив ножем свого племінника

Вчора, 1 вересня, до поліції Закарпаття надійшло повідомлення від мешканця села у Хустському районі. Чоловік заявив, що його сусід вдарив ножем свого племінника.

За викликом оперативно виїхали слідчі та працівники кримінальної поліції, які встановили обставини цього злочину. Правоохоронці з’ясували, що близько 23 год між 35-річним потерпілим та його 43-річним дядьком виникла сварка. Старший чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на своїй кухні, схопив зі столу ножа та вдарив ним племінника у груди.

Зрозумівши, що накоїв, зловмисник втік з місця злочину. Рідні потерпілого викликали на місце медиків, які діагностували у того колото-різане поранення правої легені. Наразі потерпілий знаходиться у реанімації.

Працівники кримінальної поліції Хустського районного управління за кілька годин розшукали зловмисника, який намагався сховатися у полі, неподалік їх села. Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії кваліфікували за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області