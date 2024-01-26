На Хустщині поліція провела обшук у зловмисника, який промишляв ремонтом нелегальної зброї: вилучено сотні набоїв та зброю

За оперативною інформацією співробітників кримінальної поліції Хустське районне управління поліції сьогодні в помешканні жителя села Березово було проведено санкціонований судом обшук.

У фігуранта злочину слідчі та оперативники виявили цілий схрон зброї та боєприпасів. Зокрема йдеться про майже 800 набоїв різного калібру, більшість з яких саме до автоматичної зброї; ємність з порохом; різні частини до вогнепальної зброї та власне саму зброю.

Всі речові докази вилучено, їх досліджуватимуть експерти.

Відомо, що зловмисник підпільно промишляв ремонтом нелегальної зброї. Наразі поліція встановлює його зв’язки з кримінальними елементами та походження вилучених предметів.

Слідчі відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, йдеться про незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Оперативні заходи, спрямовані на недопущення поширення зброї у регіоні, продовжуються.

Поліція Закарпатської області