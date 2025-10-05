На Хустщині взято під варту чоловіка, який за $18 тис. планував переправити за кордон двох чоловіків

За клопотанням прокурора Хустської окружної прокуратури слідчим суддею Хустського районного суду взято під варту 28-річного уродженця с. Яблунівка, вдруге затриманого за організацію незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до ЄС. З урахуванням особи затриманого, судом підтримано доводи прокурора про призначення підозрюваному вищої межі альтернативного запобіжного заходу застави у розмірі майже 1 млн грн.

За матеріалами слідства, підозрюваний, намагаючись уникнути блокпостів – організував переправлення двох чоловіків через річку Тиса на човні. Йдеться про 33-річного уродженця м. Кам’янець-Подільський та 24-річного мешканця м. Запоріжжя. Уже потім чоловіки мали лісопосадками вирушити до Румунії.

За такі «послуги» організатор розраховував отримати по 9 тис. доларів США з кожного. Правоохоронці затримали чоловіка на околиці с. Велятино, а осіб, які намагалися незаконно залишити територію України, неподалік річки Тиса.

Підозрюваному інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури