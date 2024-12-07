На Хустщині засуджено зловмисників, які скоїли розбійний напад на пенсіонерку

За матеріалами співробітників Хустське районне управління поліції до позбавлення волі засуджено 34-річного та 22-річного жителів селища Вишково, які скоїли розбійний напад на 80-річну місцеву жительку.

Інцидент трапився у грудні 2023 року. Тоді до поліції звернувся 57-річний житель селища Вишково та повідомив, що у помешкання його матері увірвалися невідомі особи та напали на неї.

За даним фактом поліцейські розпочали розслідування. Вони опитали потерпілу та після проведення першочергових заходів з’ясували, що двоє нападників погрожували жінці, зірвали з неї ювелірні прикраси, відібрали мобільний телефон та втекли в невідомому напрямку.

За кілька годин оперативникам вдалося розшукати причетних до злочину. У них виявили та вилучили особисті речі потерпілої.

Тоді зловмисників поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозри за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій вчинений в умовах воєнного стану. На період досудового розслідування фігуранти перебували під вартою без можливості внесення застави.

Наразі, на підставі зібраних поліцією доказів, суд виніс вирок та призначив зловмисникам покарання — 8,5 та 9 років увʼязнення.

Поліція Закарпатської області