На Хустщині затримала жінку, яка ножем нанесла поранення своїй матері

Слідчі Хустського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, заподіяного донькою своїй матері. Підозрювану затримали.

8 березня до поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію до медзакладу 48-річну жительку села Нижній Бистрий Хустського району. У пацієнтки діагностували ножове поранення.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Хустського районного управління поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії та встановили, що у потерпілої виникла сварка з її 30-річною дочкою. У ході конфлікту остання, будучи в стані спʼяніння, схопила ніж і вдарила ним матір в спину.

На місці злочину поліцейські провели усі необхідні заходи та затримали підозрювану у

злочині. Жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували її дії за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто тяжке тілесне ушкодження. У справі призначено експертні дослідження. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області